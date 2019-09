Auto contro moto, incidente all’imbocco della città. Il sinistro è avvenuto questa mattina in via Settimo, a San Mauro.

Un grave incidente si è verificato questa mattina, 12 settembre vero le 8, in via Settimo all’altezza del vivaio. Uno scontro violento tra una vettura, una Fiat 500, e una moto. Sul posto, i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al motociclista e hanno trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso, in codice giallo. Illesa ma sotto shock invece la donna alla guida della macchina

La dinamica

Ancora non si conosce la dinamica dell’impatto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia municipale, spetterà a loro ricostruirla e comprendere le cause dell’incidente.

Traffico rallentato

Il traffico di quel tratto di strada sta subendo ancora rallentamenti, a causa dell’intervento dei soccorsi e dei poliziotti, impegnati nei rilievi.