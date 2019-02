Un’auto impazzita distrugge 5 macchine parcheggiate. E’ accaduto nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 febbraio in via xxv aprile a San Mauro Torinese.

Auto impazzita

Un’auto impazzita distrugge 5 auto che erano parcheggiate lungo via aprile a San Mauro Torinese. Sul posto i Carabinieri di Verolengo. L’uomo che ha causato l’incidente è stato denunciato per guida in stato d’ebrezza.

Le auto danneggiate

Non è stato di certo un piacevole risveglio per i proprietari delle auto che questa mattina hanno trovato i loro veicoli fortemente danneggiati a causa di un’auto impazzita. Sulla dinamica dell’incidente indagano i Carabinieri. Non è ancora chiaro cos’abbia causato la carambola.

L’autore del gesto

L’uomo alla guida dell’auto impazzita è un uomo del 1981 residente a San Mauro. Era alla guida di una Fiat Punto che dopo aver carambolato contro 5 auto ha terminato la corsa ribaltandosi su un fianco.

