Auto pirata investe mamma e bambino sulle strisce pedonali in via Sansovino angolo corso Molise a Torino. L’uomo si è costituito in un secondo momento.

Auto pirata investe mamma e bambino

Una Nissan Qashqai venerdì 15 marzo 2019 ha investito in via Sansovino angolo corso Molise una mamma con bambino di nazionalità marocchina, che attraversavano la strada sulle strisce pedonali.

Feriti

La mamma subito dopo l’investimento è stata trasportata in codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale C.T.O. e il bambino al Regina Margherita.

Si è costituito

Si è costituito nella stazione dei Carabinieri di via dei Glicini. L’uomo infatti si era dato alla fuga dopo l’incidente senza prestare i soccorsi. Si tratta di un italiano, residente a Torino, di 37 anni. Dopo le prime verifiche dei Carabinieri è stato consegnato agli Agenti della Polizia municipale di via Bologna per altri accertamenti.

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook La Nuova Periferia

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale La Nuova Periferia: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!