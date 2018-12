Auto prende fuoco in marcia, i conducenti riescono a mettersi in salvo. E’ successo questa mattina, giovedì 6 dicembre, sulla Sp11.

Auto prende fuoco

Erano a bordo della loro vettura, una Lancia Delta, e stavano percorrendo la Sp11 quando hanno visto uscire fumo dal cruscotto. I due uomini hanno quindi immediatamente accostato e si sono messi in salvo mentre le fiamme avvolgevano l’automobile.

I soccorsi

Il conducente del mezzo e il passeggero hanno lasciato la macchina sulla rampa di uscita per Mezzipo-Settimo (via Milano) e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono quindi intervenuti il Vigili del Fuoco, la squadra 61 di Torino Stura, e i Carabinieri della stazione di Castiglione che hanno regolato la viabilità e messo in sicurezza l’area.

Le cause

Potrebbe essere stato un cortocircuito all’impianto elettrico il motivo che ha provocato l’incendio del veicolo. Non hanno riportato conseguenze i due uomini a bordo della Lancia Delta, se non tanto spavento. La macchina, tuttavia, è andata distrutta.