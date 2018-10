Auto ribaltata in via Milano, ferita una donna. E’ accaduto questa mattina, verso le 7.45.

Auto ribaltata

Stava percorrendo via Milano in direzione centro città quando ha perso il controllo della sua vettura, una Fiat Grande Punto, scontrandosi contro una Fiat 550L che in quel momento si trovava in sosta a bordo carreggiata. L’impatto, tuttavia, è stato talmente violento da causare una carambola dell’auto, che si è quindi ribaltata sul fianco sinistro.

Conducente incastrata, la soccorrono i Vigili del Fuoco

La conducente della Grande Punto è rimasta incastrata nell’abitacolo. Per liberarla delle lamiere è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, della squadra 61 Torino Stura. Dopo aver tagliato alcune parti della carrozzeria della vettura hanno estratto la donna, M.G.D.T., classe 1971 residente nel chivassese. Sul posto intanto sono sopraggiunti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all’automobilista.

Rilievi in corso

La donna è stata quindi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso. Spetterà agli agenti della Polizia Municipale di Settimo, giunti sul posto, effettuare i rilievi utili per la ricostruzione della dinamica e comprendere le cause del sinistro. Le auto coinvolte complessivamente nell’incidente sono tre: la Grande Punto ribaltata, la Fiat 500L urtata in prima battuta, e un’altra Grande Punto tamponata dalla vettura parcheggiata.

Traffico rallentato

Anche se al momento è tornata regolare, dalle 7.45 di questa mattina, orario in cui è avvenuto l’incidente, la viabilità ha subito importanti rallentamenti, causando non poche difficoltà soprattutto a pochi minuti dall’orario di ingresso degli alunni delle due scuole vicine al luogo del sinistro.