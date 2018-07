I vigili hanno recuperato un’auto rubata ritrovata nel quartiere popolare.

Auto rubata parcheggiata alle case popolari

Sono dovuti intervenire persino i vigili urbani di Settimo per risalire alla proprietà di una Fiat Idea ritrovata nella mattinata di ieri, lunedì 30 luglio, tra le case popolari tra via Foglizzo, via Don Gnocchi e corso Piemonte. Sono stati i residenti ad allertare le forze dell’ordine operative sul territorio per fare una serie di verifiche su quell’auto. Una vettura sconosciuta e notata dai cittadini. Alla fine gli accertamenti hanno permesso di appurare che si trattava di una vettura rubata dal cortile di un demolitore torinese.

Indagini in corso

L’auto è stata ritrovata integra e, al momento, gli accertamenti di Polizia Giudiziaria non hanno ancora consentito di appurare se sia stata utilizzata per la commissione di qualche reato sul territorio. Quello che le verifiche dei civich hanno potuto accertare, però, è che la targa della vettura non corrisponde a quella originaria della Fiat Idea. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, i malviventi hanno affisso una targa prelevata da un’altra auto custodita all’interno dello stesso demolitore. Quest’ultimo è stato contattato dai vigili di Settimo e informato del ritrovamento.

Già denunciato il furto dell’auto

Immediatamente è scattata la denuncia per furto. La vettura recuperata dalla Polizia Municipale è stata riconsegnata al legittimo custode. Ma i residenti non ci stanno. «Il Comune e le Forze dell’Ordine devono fare qualcosa, qui rischiamo di ritrovarci ogni giorno con una nuova macchina rubata parcheggiata sotto casa».