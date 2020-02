Auto sfonda vetrina nella notte tra martedì e mercoledì nel centro della città e poi si dà alla fuga come spiegano i colleghi di PrimailCanavese.it.

Auto sfonda vetrina … era ubriaco

Un grande rumore. Un tonfo nella notte. E’ il rumore provocato da un automobile che ha terminato la sua corsa dentro la vetrina della sede dei gruppi politici Leini Bene Comune e Cambia Leini con Noi.

La macchina dei soccorsi

Subito allertata la macchina dei soccorsi anche se l’uomo al volante non presentava ferite. Tutt’altro, visto che dopo lo schianto si è dato alla fuga. Il tutto in via Bonis all’altezza del civico 50.

La fuga verso casa

L’uomo, però, dopo il sinistro ha pensato bene di darsi alla macchia ma dagli elementi riscontrati i carabinieri non hanno faticato a capire chi fosse e raggiungerlo a casa dove si era rifugiato. Pertanto, immediata è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e danneggiamento.