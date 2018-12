Auto uccide cinque cinghiali lungo la Provinciale 11 nel territorio di Settimo Torinese. Fortunatamente la ragazza non ha riportato ferite.

Auto uccide cinque cinghiali

Sono sbucati all’improvviso cinque cinghiali ieri, mercoledì 5 dicembre 2018, davanti all’auto guidata da una giovane. La ragazza alla guida della sua Volvo V40, infatti, si è trovata di fronte lungo la provinciale 11 questi ungulati.

L’incidente

La donna non è riuscita a non colpire gli animali che sono morti. Lo scontro è avvenuto nel territorio di Settimo Torinese, tra gli svincoli di Castiglione e Mezzi Po. Anche un’altra vettura, una Wolkswagen Golf, non è riuscita a evitare l’impatto con le carcasse.

Il pericolo

E così torna il pericolo cinghiali in questo territorio. Non è la prima volta, infatti, che questi creano danni nel Torinese.

