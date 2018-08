Automobilisti spericolati, arrivano sei autovelox. Sono stati acquistati dal Comune di San Raffaele.

Automobilisti spericolati

Sarà vita davvero dura per gli automobilisti spericolati a San Raffaele. Il Comune, infatti, ha acquistato sei nuovi autovelox. Due saranno posizionati all’ingresso del paese, provenendo da Gassino. Altri due, invece, dal lato opposto. Gli ultimi restanti, invece, l’Amministrazione ha deciso di installarli in via Ferrarese.

Via Chivasso come una pista da Formula 1

Il problema più rilevante, dunque, è quello legato all’alta velocità. “Le situazioni più critiche – ha spiegato lo stesso sindaco Angelo Corrù – le abbiamo rilevate in via Chivasso che, di notte, nel rettilineo che porta fino alla rotonda del ponte, si trasforma in una vera e propria pista da Formula 1. Vogliamo bloccare questo fenomeno. Abbiamo però constatato l’alta velocità anche da parte di chi scende dalla collina”.

I nuovi impianti

Gli impianti di rilevamento sono quelli di cui molti altri Comuni, in particolare nella zona del chivassese e del canavese, si sono già dotati. Andranno subito a pizzicare gli automobilisti che supereranno i limiti di velocità previsti.