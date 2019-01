Autovelox, continuano i controlli da parte della Municipale a Gassino.

Autovelox

Continuano i controlli sul territorio da parte della Polizia municipale di Gassino con gli autovelox. La campagna avviata da tempo da parte dei civich ha lo scopo di prevenire gli incidenti stradali causati soprattutto dall’alta velocità. Le strade prese in considerazione, via Chivasso e la provinciale verso la collina a Bussolino, rappresentano, per il territorio gassinese due delle arterie principali.

I Controlli

Fino alla giornata di domani, giovedì 24 gennaio, dunque, i controlli tramite autovelox potranno essere effettuati dalla Polizia municipale lungo l’asse di strada Bussolino, sulla provinciale che collega Gassino con la collina. Venerdì 25 e sabato 26 gennaio, invece, i controlli potranno essere efferttuati lungo strada Chivasso. La priorità dunque resta quella di poter tutelare nel miglior modo possibile la sicurezza stradale, puntando a una diminuzione del numero di incidenti gravi, che potrebbero dunque essere causa di feriti.

Le postazioni “fisse”

Da qualche mese il Comune di Gassino si è dotato anche di “postazioni fisse” di controllo della velocità, riconoscibili perché di colore arancione. Sono state poszionate sia lungo l’asse della strada 590 che porta verso Chivasso, ma anche in strada Bussolino, con l’obiettivo principale di sollecitare gli automobilisti a ridurre la velocità di transito.