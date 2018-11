Discussioni, anche in consiglio comunale, sui casi di baby gang e guerriglia urbana a Settimo Torinese.

Il tema della sicurezza nelle due piazzette-gioiello del centro storico sbarca in Consiglio comunale. I recenti episodi di risse e disturbi alla quiete pubblica nelle piazze Garzena e Astengo sono infatti stati oggetto, giovedì scorso, di un’interrogazione verbale presentata dal consigliere del Partito Democratico Vincenzo Rignanese.

«Per quanto riguarda la sicurezza urbana e, in particolare, sul centro di Settimo. Per quei fatti che riguardano atti di vandalismo: è successa una guerriglia urbana, atti di vandalismo, sono capitati anche incendi di automobili. Io credo che riguardi tutti, a prescindere dal colore politico, la sicurezza è un tema caro a tutti. E’ giusto che si intervenga, anche per capire se le nostre Forze dell’ordine hanno uomini a sufficienza per intervenire».