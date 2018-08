Balcone in fiamme, anziani soccorsi, è successo a Torino.

Balcone in fiamme

Attimi di paura questa mattina, mercoledì 22 agosto, in via Lucento a Torino. I Vigili del fuoco, infatti, sono dovuti intervenire sul posto per spegnere le fiamme che, intanto, stavano divampando da un balcone. A prendere fuoco, in particolare, è stato del materiale riposto.

I danni

Le fiamme si sono poi allargate ed hanno danneggiato anche un balccone vicino. Come detto, immediatamente sono stati chiamati i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere l’area in sicurezza, per evitare che il fuoco potessi, dunque, espandersi ulteriormente.

I soccorsi

Due anziani, che a causa di quanto avvenuto, avevano respirato fumo, sono stati soccorsi dai volontari del soccorso del 118, anch’essi prontamente intervenuti sul posto. Sono in fase di accertamento le cause all’origine dell’incendio che si è propagato sul territorio.