Bambino investito da un’auto, grave ma non è in pericolo. E’ successo ieri, lunedì 26 agosto, verso l’ora di pranzo.

Bambino investito da un’auto

Stava percorrendo strada Tetti None, a Baldissero, con la sua bicicletta quando una macchina, una Fiat 500, l’ha investito. L’impatto è stato violento, il ragazzino, di 10 anni, ha battuto il viso contro la vettura e, dopo a terra. Illesa invece la conducente del mezzo, una ragazza di 25 anni residente a Baldissero.

Sul posto l’elisoccorso

Sul posto sono sopraggiunti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al bambino. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi, necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto in ospedale. Il ragazzino si trova ora nel reparto di chirurgia ad alta intensità a causa delle fratture al viso, ma non è in pericolo di vita.

La dinamica

Non si conoscono le cause della dinamica, spetterà infatti ai Carabinieri ricostruire le cause che hanno provocato lo scontro tra l’auto e la bicicletta del piccolo.

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook La Nuova Periferia

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale La Nuova Periferia: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!