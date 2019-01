Barbara D’Urso a processo per diffamazione a Ivrea assieme a due giornalisti della sua trasmissione “Pomeriggio 5”.

Barbara D’Urso a processo

Dovrà presentarsi in tribunale ad Ivrea la nota conduttrice televisiva Barbara D’Urso. A denunciarla una donna residente in Canavese che si è costituita parte civile.

Il motivo

Durante un servizio televisivo del 2016 all’interno di “Pomeriggio 5” sulle presunte relazioni amorose di Gabriele Defilippi, assassino della professoressa Gloria Rosboch, la signora si è sentita chiamata in causa in quanto descritta come amante dell’uomo. Da qui la denuncia per diffamazione.

Con lei due giornalisti

La D’Urso è imputata insieme ai giornalisti Alessandro Cracco e Alessandro Banfi.

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook La Nuova Periferia

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale La Nuova Periferia: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!