Un barista ha messo in fuga i ladri che tentavano di intrufolarsi nell’autogrill di Settimo Sud.

Barista mette in fuga i ladri

In cinque, tutti incappucciati, hanno tentato di accedere ai locali dov’è custodita la cassaforte dell’autogrill Settimo Sud. Ma non hanno fatto i conti con il coraggio di uno dei baristi della stazione di servizio, un cittadino – secondo quanto si apprende – di nazionalità rumena di 36 anni.

E’ stato lui, secondo quanto ricostruito, a urlare e a mettere in fuga i cinque banditi che nella notte tra sabato e domenica hanno cercato di mettere a segno il colpo all’autogrill settimese.

La dinamica

Tutto è avvenuto intorno alle 4,30 della notte e, durante il tentativo di inseguire i malviventi che avevano forzato una porta sul retro, si sarebbe scatenata anche una piccola colluttazione. Circostanza che, per il momento, non trova ancora una conferma ufficiale. Quello che è certo, invece, è che il giovane barista è ricorso alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso per alcune lievi ferite riportate.

Le indagini

Sui fatti indagano gli agenti della Polizia Stradale di Novara Est che sono intervenuti sul posto dopo l’allarme. Secondo le prime ricostruzioni della dinamica della vicenda i cinque banditi, dopo essere stati scoperti, sarebbero fuggiti a bordo di una berlina Bmw. Saranno, probabilmente, le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza dell’area di servizio a fornire ulteriori elementi utili alle indagini.