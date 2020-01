Blocco del traffico, anche nel weekend fermi i diesel fino ad euro 5.

Blocco del traffico

Anche nel fine settimana resteranno in vigore le limitazioni per l’emergenza smog per i veicoli diesel fino ad Euro 5. Il livello di allerta che è stato registrato, infatti, è pari a “3”, dopo 20 giorni consecutivi di superamento della soglia di 50 µg/m³.

Chi non può circolare

Non potranno dunque circolare tutti i veicoli a benzina, gpl e metano Euro 0, Diesel Euro 0 e Euro 1; i veicoli diesel Euro 2, Euro 3, Euro 4 e Euro 5, quelli a benzina Euro 1, adibiti al traspoorto merci o persone, dalle ore 7 alle 20; i ciclomotori a benzina Euro 0.

L’ordinanza

Anche il Comune di Settimo ha introdotto tali limitazioni, che saranno valide ( in attesa del nuovo aggiornamento della situazione), fino alla giornata di lunedì 20 gennaio.

