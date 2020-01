Botti di Capodanno, scappati moltissimi cani.

Botti di Capodanno

E’ un bilancio terribile quello dei cani scappati, terrorizzati, a causa dei botti esplosi nella notte di Capodanno in barba alle ordinanze dei sindaci. Un bilancio che si somma a quello degli incidenti sempre causati dai botti.

Le ricerche sui social

Dalle prime ore del 2020, infatti, sui social si stanno moltiplicando gli appelli di chi cerca il proprio cane o di chi ne ha trovato uno in strada.

I primi appelli

A Crescentino, Davide cerca la sua cucciola di Pastore Australiano tri color (nera con parti bianche). Ha sette mesi, si chiama Conny ed è dotata di microchip. E’ stata smarrita in località Galli.

Sempre a Crescentino, lungo la strada per Saluggia, è stato ritrovato un cane maschio di taglia piccola non più tanto giovane.

Da Monteu, l’appello di Maurizio: “ANNUNCIO IMPORTANTE: cane scomparso in zona Monteu Da Po. Il suo nome è Axel, cane di taglia media (incrocio Espaneul Breton) di circa tre anni. Per chi lo rintracciasse, contattare i seguenti numeri di telefono: 3893476796, 3883746373”.

A Cavagnolo, poco dopo le 14 di mercoledì 1 gennaio un pastore tedesco è stato avvistato in via Cristoforo Colombo, all’altezza del civico 269. E’ spaventato e non si lascia avvicinare.

