E’ stato identificato il cadavere recuperato ieri pomeriggio, venerdì 6 luglio nel canale Cimena.

Cadavere recuperato

E’ stato identificato l’uomo recuperato ieri dalle acque del canale Cimena a Gassino Torinese. L’identificazione è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, sabato 7 luglio. Sono stati i carabinieri della caserma di Castiglione, intervenuti ieri sul posto del drammatico recupero, ad accompagnare il padre della vittima alle camere mortuarie dell’ospedale di Chivasso. Qui il genitore ha chiarito ogni dubbio, riconoscendo le spoglie di suo figlio.

Chi era

Il corpo recuperato ieri dai vigili del fuoco apparteneva a Gabriele Marchese, classe 1976 e residente a San Mauro Torinese. I carabinieri hanno indirizzato le ricerche su di lui dopo aver ritrovato una vettura Skoda Citigo bianca parcheggiata in strada del Porto. Proprio il punto in cui, un testimone, ieri lo ha visto e sentito chiedere aiuto mentre veniva trascinato dalle acque della corrente.

Le indagini

Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Gli inquirenti indagano ancora per stabilire se il ragazzo di quasi 42 anni sia scivolato in acqua. Al momento non sono stati infatti riscontrati elementi che possano far pensare ad un gesto anticonservativo volontario.