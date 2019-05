Cade a terra e sbatte la testa, paura per una donna di 55 anni.

Cade a terra e sbatte la testa

Ha accusato un lieve malore, quindi è caduta sbattendo la testa sull’asfalto. Momenti di grande paura per una donna, di 55 anni, nella serata di mercoledì scorso, 24 aprile, in via Bussolino all’altezza dell’incrocio con via Lorenzini. Erano da poco passate le 20 quando è avvenuto l’incidente.

I soccorsi

Sul posto è immediata intervenuta l’ambulanza del 118, chiamata da alcuni passanti che hanno soccorso la donna a terra. I sanitari hanno quindi prestato le prime cure alla donna, ancora a terra priva di conoscenza. Una brutta caduta che ha provocato la perdita di molto sangue. Stabilizzata e trasportata in pronto soccorso, è stata dimessa alcune ore dopo.

La buona notizia

Tanto lo spavento per la malcapitata, al punto che, fin dalle ore successive all’incidente, sui social si rimbalzava la richiesta di aggiornamenti scongiurando il peggio. Buone notizie sono arrivate direttamente dalla figlia che ha rassicurato sulle condizioni di salute.