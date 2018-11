Paura alla scuola elementare, un camion abbatte il cancello mentre è in manovra.

Camion abbatte il cancello della scuola

I residenti della zona non sono riusciti a vedere il responsabile, ma l’assordante rumore ha destato la curiosità di molti abitanti della zona. Giovedì mattina, 25 ottobre, probabilmente un camion ha abbattuto il cancello sul retro della scuola Morante, in via Mezzaluna. Fortunatamente nessuno, in quell’istante, stava transitando sul marciapiede quando il veicolo si è scontrato contro la recinzione dell’istituto.

Dopo lo schianto… la fuga

Il cancello è stato quindi letteralmente sradicato da terra, ma il conducente del mezzo si è dato alla fuga dopo l’incidente.

Sulla carreggiata, ancora le traccie di olio perso dal veicolo in seguito all’impatto, ma nonostante l’intervento tempestivo dei Carabinieri della stazione di San Mauro, non è stato possibile individuare il responsabile.

I rilievi delle forze dell’ordine

Sul posto sono poi sopraggiunti i tecnici dell’ufficio comunale che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, in attesa che il cancello divelto venga riparato. Sono tutt’ora in corso gli accertamenti per individuare il responsabile dell’incidente e del grave danneggiamento che, in un altro momento della giornata, avrebbe potuto causare conseguenze agli allievi della scuola. Un pericolo scampato che, però, non tranquillizza sulla sicurezza del tratto di strada di San Mauro.