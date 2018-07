Camion perde carico in via Caudana ancora proteste.

Camion perde carico

Stava percorrendo via Caudana quando, probabilmente sbandando in una delle curve della strada di collegamento al chierese, un autoarticolato ha perso il suo carico. E’ accaduto quest’oggi, martedì 3 luglio, intorno alle 13.

I mattoni in strada

Fortunatamente, in quel preciso istante, nessuno stava transitando nel tratto di strada e così i numerosi mattoni che si sono rovesciati sull’asfalto non hanno causato gravi danni. Soltanto un paio di macchine erano dietro il grosso camion e hanno dato prontamente l’allarme.

La protesta

Non è la prima volta che uno dei numerosi mezzi pesanti che transitano lungo quella strada diventa protagonista di un incidente. I residenti della zona sono ormai esasperati e in più occasioni si sono fatti promotori di azioni rivolte all’Amministrazione comunale. Il Comune, del resto, ha già incontrato Città Metropolitana per individuare insieme una soluzione, ma ad oggi il tema resta una criticità. Alcune settimane fa, il sindaco di Castiglione, Roberto Pignatta, aveva inoltre annunciato l’intenzione di emettere un’ordinanza per limitarne il transito.