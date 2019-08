I Vigili del Fuoco hanno soccorso e salvato un cane caduto nel canale tra San Mauro e Castiglione Torinese. Le immagini dei soccorsi.

Cane caduto nel canale

Momenti di apprensione intorno alle 10 della mattinata di oggi, mercoledì 21 agosto, per la caduta di un cane all’interno del canale di derivazione che attraversa San Mauro Torinese, Castiglione e il resto della collina del nostro territorio. L’esemplare, forse intento a inseguire un altro animale, si è sporto troppo sulla sponda ed è scivolato all’interno della condotta che, per fortuna, era in secca a causa dei costanti lavori di manutenzione che vengono svolti nel periodo estivo.

Il salvataggio da parte dei Vigili del Fuoco

E’ stato un ciclista di passaggio a dare l’allarme, insieme ai padroni dell’animale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Torino insieme agli agenti della Polizia locale di San Mauro e di Castiglione Torinese che hanno seguito costantemente le operazioni di soccorso. L'”incidente” è avvenuto proprio nei pressi del confine tra San Mauro e il vicino paese della collina locale. Sul posto, inoltre, anche il sindaco di San Mauro Torinese Marco Bongiovanni e la presidente del Consiglio comunale Lara Loi. E’ stata proprio quest’ultima, attraverso la sua pagina Facebook, a dare notizia del salvataggio dell’animale.

Un grazie infinito alle Forze dell’ordine di San Mauro e Castiglione e ai Vigili del fuoco che come sempre si attivano velocemente e con prontezza in tutti gli interventi – ha scritto la presidente del Consiglio comunale Lara Loi -. Grazie anche al signore che ha fatto la segnalazione e ha permesso il recupero del cane finito nel canale, per fortuna senza acqua. Grazie anche al Sindaco di San Mauro Marco Bongiovanni che si è subito attivato per accertarsi che il canale non venisse riempito. Per fortuna il cagnolino sta bene, solo tanto spavento per lui e la sua famiglia.

Cane in salvo

Spaventato ma in piena salute, il cane protagonista dell’incidente, è stato prontamente tratto in salvo dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto. Non è raro, in particolare sul nostro territorio, assistere a interventi di salvataggio di questo genere da parte degli operatori coordinati dalla caserma Centrale di corso Regina Margherita. Il canale Enel in questione, infatti, è stato già più volte teatro di episodi di questo tipo. Per fortuna, in questo caso, non ci sono state conseguenze per l’animale che – data l’assenza di acqua nel canale – è stato agevolmente tratto in salvo e non trascinato dalla corrente, come purtroppo capitato in altre occasioni.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?