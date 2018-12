Cani avvelenati in Collina, e più precisamente in quel di Gassino Torinese. A lanciare l’allarme una padrone di un esemplare interessato.

Cani avvelenati

Le condizioni sono critiche ma in lieve fase di miglioramento. Vittima di un caso di «avvelenamento» è una cagnolina meticcia, di appena un anno e mezzo d’età, che è tutt’ora sotto la stretta sorveglianza dei veterinari. A raccontare la vicenda è proprio la padrona, Ida, residente nella collina gassinese.

L’allarme

E’ stata lei, nelle ultime ore, a lanciare l’allarme diretto ai «colleghi» padroni degli amici a quattro zampe. «La mia cagnolina – ha scritto – è ancora in condizioni molto critiche, è uno strazio vederla così». «Io non riesco a capire – continua – la cattiveria pura che porta una specie di essere umano ad avvelenare i nostri amici “pelosoni”».«La cosa più importante – sottolinea Ida – è avvertire la maggior parte dei padroni di animali di fare attenzione a quanto fanno i propri animali. Non ho assolutamente idea di dove il nostro cane possa essere rimasto avvelenato, se a Gassino, San Sebastiano o, ancora a Settimo, ma fate attenzione, ne va della salute e del benessere dei nostri amici a quattro zampe, minacciati da persone che non hanno scrupoli».

