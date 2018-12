Carolina Picchio, suicida a 14 anni: il Tribunale di Torino ha dichiarato “estinto” il reato per 5 ragazzi. “Capisco, ma il perdono spetta a Dio”, è stato il lapidario commento a caldo del papà della ragazzina morta.

Carolina Picchio

Aveva solo 14 anni Carolina quando, la notte del 5 gennaio 2013 si lanciò dalla finestra di casa sua esasperata dagli atti persecutori messi in campo nei suoi confronti da cinque bulli. Il Tribunale ha deciso che il reato per quei cinque ragazzi è “estinto”.

Le accuse

I giovani erano accusati a vario titolo di morte come conseguenza non voluta di altro reato, stalking, violenza sessuale di gruppo, diffamazione, detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. Nel 2016 avevano poi chiesto e ottenuto la “messa in prova” con un percorso di recupero: secondo il giudizio degli esperti i ragazzi si sarebbero pentiti di quanto fatto capendo la gravità degli atti di bullismo.

LEGGI ANCHE: I fatti e la la legge che porta il suo nome

LEGGI ANCHE: Fiorella Mannoia condivide la lettera del papà di Carolina

LEGGI ANCHE: Cyberbullismo: legge novarese presentata al Parlamento Europeo

La sua storia rivive in un video

#maipiùunbancovuoto è la campagna contro il cyberbullismo lanciata da FARE X BENE Onlus. Una campagna che parte da un dato drammatico: una vittima su 10 di cyberbullismo tenta il suicidio. Per questo l’associazione ha realizzato un cortometraggio dichiaratamente ispirato alla storia di Carolina Picchio.