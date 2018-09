L’iniziativa dei militanti di Casa Pound per sistemare l’area verde di Settimo Torinese.

Casa Pound torna a Settimo

Dopo l’incursione notturna per protestare contro la futura costruzione di un centro commerciale in corso Piemonte, i militanti di Casa Pound Torino sono tornati a Settimo Torinese. Lo hanno fatto nella giornata di oggi, martedì 25 settembre. Si sono attivati, in gruppo, per sistemare un’area verde del quartiere Borgo Nuovo. Lo hanno fatto con un’azione di riqualificazione e pulizia dei giardini di via Monte Nero, “abbandonati al degrado e alla sporcizia”. Così come nei giorni scorsi si erano lamentati i residenti.

Il commento del referente cittadino

“Siamo dovuti intervenire – spiega Domenico Giraulo, referente di CasaPound per la cintura Nord di Torino – per restituire ai cittadini, agli anziani, ai bambini, un’area verde che da tempo era invasa da sporcizia e rifiuti. Anche questa volta abbiamo deciso di armarci di attrezzature e strumenti di pulizia e ripristinare il decoro, cosa della quale avrebbero dovuto occuparsi le istituzioni, che invece continuano ad ignorare i problemi e le necessità delle periferie. Il giardino di Via Monte Nero non è l’unico che versa in queste condizioni a Settimo, segno che l’incuria da parte delle istituzioni non è un eccezione ma è purtroppo la regola”.