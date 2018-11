Un gruppo di attivisti di Casapound ha fatto un sopralluogo al “Dado” l’ex casa dei rom di via Milano e in via Brofferio.

Casapound a Settimo

Dopo qualche giorno di assenza i militanti di Casapound Torino sono tornati a Settimo Torinese. Lo hanno fatto nella giornata di ieri, mercoledì 7 novembre, in due distinte zone del territorio cittadino. Sopralluoghi, come li hanno definiti i militanti, in aree che vivono situazioni di degrado e di scarsa sicurezza, come segnalato da simpatizzanti del movimento politico di estrema destra.

Al Dado, l’ex “casa dei rom” di via Milano

Uno dei luoghi visitati dai militanti di Casapound è la struttura dell’ex Dado di via Milano. Si tratta della struttura di via Milano, nei pressi della Chiesa di San Vincenzo de’ Paoli (la casetta gialla, ndr) che fino allo scorso anno ha ospitato le famiglie rom che seguivano i progetti di associazioni dedite all’integrazione quali Terra del Fuoco.

Cosa ne pensa Casapound