Anche quest’anno il Comune di Settimo ha emanato un’ordinanza che stabilisce le regole per l’uso dell’acqua nel periodo estivo.

C’è poca acqua nelle riserve

Non c’è abbastanza acqua e il Comune ripropone gli “orari” per l’utilizzo dell’acqua potabile per usi non indispensabili. E così diventa vietato innaffiare i giardini di giorno. Con l’innalzamento delle temperature, il periodo estivo “patisce” la carenza di precipitazioni e il conseguente decremento dei livelli delle riserve idriche sotterranee, con abbassamenti delle falde e diminuzione delle portate utilizzabili dai pozzi.

L’ordinanza del Comune di Settimo

In questo senso si colloca l’ordinanza 173 dello scorso 3 luglio con cui, per fronteggiare la riduzione delle riserve idriche e per garantire un servizio di fornitura per gli usi domestici e alimentali e igienico delle comunità locali. A sottolineare la situazione idrica – connessa all’andamento climatico – come si legge nel testo dell’ordinanza del Comune di Settimo, ci ha pensato una nota inoltrata da Smat, la società erogatrice del servizio. «Negli anni passati si è assistito a un notevole incremento di consumi idrici estivi per usi non indispensabili, quali l’annaffiamento di orti e giardini anche mediante l’uso di impianti automatici, il lavaggio di superfici scoperte, il riempimento di piscine anche non fisse», riporta il servizio territorio del Comune.

Gli orari e le sanzioni

Per questo si ordina alla cittadinanza, fino al prossimo 15 settembre, di riservare l’utilizzo dell’acqua potabile al solo uso domestico, igienico e produttivo, dalle 6 alle 22. «L’utilizzo dell’acqua potabile per annaffiare orti e giardini – e per gli altri utilizzi secondari – è concesso solo ed esclusivamente dalle 22 alle 6 del giorno successivo, e comunque per un massimo di un’ora per giornata». La violazione dell’ordinanza può comportare una sanzione dai 25 ai 500 euro.