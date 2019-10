Chiede riscatto per restituire il gatto, arrestata per estorsione. La donna che ha ritrovato Tigruz ha chiesto 300 euro alla proprietaria per la restituzione.

Chiede riscatto

Ha trovato un gatto che si era perso, Tigruz di 4 anni. Ha quindi rintracciato la proprietaria attraverso le locandine affisse nel quartiere e ha comunicato che la bestiola era con lei, ma alla richiesta di restituzione ha chiesto un riscatto di 300 euro, come compenso. I carabinieri della Stazione di Grugliasco hanno arrestato per estrosione una donna albanese di 54 anni, di Torino.

La vicenda

Spetterà agli inquirenti capire se il gatto si era effettivamente perso o sia stato rubato per chiedere il riscatto. La donna, inizialmente, aveva contattato la proprietaria del felino tramite whatsapp chiedendole 1.000 euro per riavere il suo animale. Sono seguiti diversi mesasggi e foto tra proprietaria ed estotrice, con foto e video del gatto, sino ad arrivare ad un accordo tra le parti fissato con la somma di 300 euro.

L’intervento dei carabinieri

All’appuntamento, la proprietaria si é presentata con i carabinieri cha hanno arrestato la donna subito dopo aver preso il denaro e restituito il gatto alla propriataria. L’animale sta bene e la sua “carceriera” è stata collocato ai domiciliari.

