Il quinto filone del processo sulle malattie professionali contratte negli stabilimenti di Settimo si celebra a Torino

Chieste le condanne per 8 ex manager della Pirelli

Dai due ai tre anni di reclusione. Sono queste le pene che il Pubblico Ministero Vincenzo Pacileo ha chiesto per gli 8 ex manager Pirelli imputati in un ulteriore filone del processo per le malattie professionali contratte negli stabilimenti della nota azienda. I manager sono infatti accusati, in concorso tra loro, di lesioni e omicidio colposo. Nelle carte dell’inchiesta sono riportate le storie e i dettagli di 38 dei tanti casi che si sono verificati all’interno delle fabbriche della multinazionale.

Esposizione a materiali tossici

Una piaga, quella delle vittime per malattia contratte in seguito all’esposizione a materiali tossici e nocivi che ha segnato negativamente anche il nostro territorio. Mesoteliomi, tumori all’apparato respiratorio, alla vescica e linfomi sono tra le patologie che gli ex lavoratori hanno dovuto affrontare. Qualcuno, come 22 di loro, non è riuscito a sconfiggere la malattia ed è deceduto nel corso degli anni. Tre, in particolare, i poli produttivi in cui si sarebbero verificati i fatti. Quelli settimesi di via Torino, ormai dismessi e, in parte, quello di via Brescia.

La sentenza

La sentenza per il quinto filone del Processo Pirelli, procedimento che nel corso degli anni si è alternato tra le aule dei tribunali di Torino e Milano, è attesa per il prossimo 16 ottobre. Il giudice Anna Ricci si dovrà pronunciare sulla base delle motivazioni di pubblica accusa e delle difese degli ex manager. Intanto, ancora una volta, i familiari delle vittime di malattie professionali, sperano che sia fatta giustizia per i loro cari che si sono ammalati per l’esposizione a talchi, amianto e altre sostante nocive per la salute.

