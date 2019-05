Chiuso dai carabinieri un market della droga aperto a Settimo 24 ore su 24 o su appuntamento.

Chiuso il market della droga

Una centrale dello spaccio in un alloggio, è stata scoperta e chiusa dai carabinieri. È avvenuto lunedì sera, nel quartiere Borgo Nuovo di Settimo.

Il blitz

Quando sono arrivati i carabinieri, senza appuntamento e fingendosi clienti, l’uomo non aperto la porta. Per potere entrare in casa, i militari hanno aspettato l’arrivo di un cliente. Quando il pusher ha aperto la porta per fa uscire l’acquirente, i carabinieri hanno fatto irruzione in casa. Il cliente è stato perquisito e nella sue tasche i carabinieri hanno trovato 50 grammi di marijuana.

Arrestato un giovane di 28 anni

Un uomo di 28 anni italiano e residente a Settimo è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga, era lui secondo i militari a gestire il commercio della quantità di stupefacente sequestrata all’interno della sua abitazione.