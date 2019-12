Sequestrati centinaia di loghi ed etichette che venivano applicate su giubbotti borse e altri indumenti nel laboratorio clandestino di abbigliamento.

Chiuso laboratorio clandestino

Collegato alla rete pubblica con un impianto fai da te e vendeva e confezionava capi d’abbigliamento falsificati delle migliori marche. I carabinieri hanno sequestrato centinaia di loghi ed etichette che venivano applicate su giubbotti borse e altri indumenti. Marchi pregiati e alla moda, come Colmar, Stone Island, Moncler.

Il “responsabile”

I carabinieri hanno arrestato con l’accusa di furto di energia elettrica e di contraffazione un cittadino originario della Guinea di 21 anni. Si tratta di un venditore ambulante, residente a Torino, che è accusato anche di alterazione o uso di marchi o segni distintivi di brevetti, modelli e disegni e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Il blitz e le altre scoperte

Nello stesso condominio, sito in via Carlo Noè, i carabinieri hanno accertato un altro allacciamento abusivo alla rete elettrica pubblica e hanno denunciato tre marocchini che vivevano in un appartamento.