Ciclista investito sulle strisce pedonali, non è grave. E’ successo pochi minuti fa a Settimo, all’incrocio tra via Regio Parco e via Sanzio.

Ciclista investito

Stava attraversando la strada a bordo della sua bicicletta quando una macchina l’ha urtato facendolo cadere a terra. Un impatto lieve che, tuttavia, potrebbe aver causato un trauma cranico al ciclista. E’ successo intorno alle 13 di oggi, mercoledì 6 febbraio.

I soccorsi

Sono stati i passanti a notare la scena e a chiamare immediatamente i soccorsi. Illeso l’automobilista, ma ferito l’uomo di 69 anni a bordo della bicicletta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al ciclista e l’hanno trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Non sarebbe grave comunque.

Una città non a misura di ciclisti

Un incidente che va ad aggiungersi al lungo elenco di sinistri che vedono coinvolti i ciclisti in città. Una Settimo che sembra non essere a misura di chi si sposta sulle due ruote. L’ultimo degli esempi riguarda la bike line di via Torino che, dalla sua inaugurazione avvenuta lo scorso 12 dicembre, è stata più volte teatro di incidenti suscitando le polemiche dei cittadini e della politica locale.