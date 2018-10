Cinghiale provoca incidente e poi scappa, è successo nella serata di ieri, venerdì 19 ottobre, a Torino.

Cinghiale provoca incidente

Un cinghiale è stato la causa di un incidente che è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 19 ottobre, in corso Romania, a Torino. L’animale si è scontrato con un’auto e poi si è dato alla fuga. Per fortuna però il conducente è rimasto illeso

Il problema

I pericoli causati dai cinghiali sulle strade, purtroppo, continuano ad essere in primo piano. Anche sul nostro territorio, infatti, ed in particolare in collina, sono diversi gli episodi che hanno coinvolto gli automobilisti della zona.

L’incidente mortale

Un cinghiale è stato la causa di un incidente mortale, accaduto lo scorso mese di dicembre sulla strada regionale 11, proprio tra l’uscita di Settimo e quella di Castiglione.

