Il sindaco di Settimo Torinese Fabrizio Puppo ringrazia i tecnici per il lavoro per il caos maltempo.

Caos maltempo, danni ingenti a Settimo

La perturbazione che era annunciata per le scorse ore, di fatto, si è abbattuta anche su Settimo. Per fortuna i danni provocati hanno riguardato soltanto le cose e non anche le persone, come purtroppo invece accaduto in altre parti d’Italia.

Il lavoro dei tecnici

“Per tutta la notte di lunedì – scrive il sindaco Puppo -, i tecnici della società Patrimonio s.r.l. hanno lavorato con le squadre di pronto intervento della ditta del Gruppo Cribari”. L’obiettivo era quello i “abbattere piante pericolanti, al transennamento di strade e delimitazioni di marciapiedi, nel mettere in sicurezza alcune zone della Città particolarmente colpite dal forte vento e dalla bomba d’acqua”. Gli interventi sono proseguiti per tutta la giornata di martedì.

Danni al Cimitero

I danni riscontrati nel corso dei rilievi dei tecnici sono ancora in fase di quantificazione. Anche l Cimitero di via Milano a Settimo, come annunciato, è stato investito dai danni. “In modo particolare è stato scoperchiato un intero loculario la cui copertura si è abbattuta sulla tombe adiacenti”. “Fortunatamente è successo in orario di chiusura al pubblico, che visto il periodo, l’afflusso è particolarmente ingente”.

I ringraziamenti del sindaco: 300mila euro di danni

“Sicuramente sulla nostra Città si è abbattuto un fenomeno temporalesco impressionate che ha colpito tutta la zona. Purtroppo i danni sono ingenti specialmente al Cimitero dove al momento sono stimati in oltre 300.000 euro e sono destinati ad aumentare, così come quelli provocati nella altre zone cittadine”. Prosegue il Sindaco Puppo. “Specialmente al Cimitero va dato grande merito alla società Patrimonio, ai servizi Cimiteriali e all’impresa Cribari di avere operato nel massimo rispetto del luogo, in tempi brevissimi e soprattutto limitando al massimo qualsiasi tipo di disagio per i parenti che in questi giorni si recano al Campo Santo in occasione delle festività dei Santi e dei Morti” continua il Sindaco “in questi casi di emergenza, la macchina organizzativa ha funzionato molto bene limitando i disagi a tutti i cittadini. Vorrei ringraziare per il grande lavoro svolto, i tecnici della nostra società Patrimonio, i nostri addetti dei Servizi Cimiteriali e l’impresa Cribari, i quali con un grande lavoro di squadra hanno limitato al massimo ogni disagio e ogni disservizio, questo è anche il risultato tangibile di scelte lungimiranti compiute dall’Amministrazione Comunale che io rappresento”.