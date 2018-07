Collina senza acqua per problemi alla rete idrica: i disagi registrati questa mattina, sabato 28 luglio.

Collina senza acqua

Problemi alla rete idrica e diverse zone della collina senza acqua. Tra Sciolze, Rivalba, Pavarolo e Baldissero sono diverse le segnalazioni, in queste ore, a Smat. In particolare, a Sciolze, tra le zone interessate dal disagio dovrebbe esserci quella della zona di Tetti Grangia.

Le segnalazioni

A fare il punto della situazione il vice sindaco di Sciolze Vittorio Moncalvo. “Effettivamente abbiamo ricevuto anche noi, come Comune, alcune segnalazioni. Non tutto il nostro territorio è stato per fortuna interessato da questo problema, causato probabilmente, da un guasto che si è creato”.

Presto il servizio riprenderà regolarmente

Entro il pomeriggio, comunque, il servizio di erogazione dell’acqua dovrebbe essere ripristinato in maniera regolare. L’Amministrazione di Sciolze, infatti, ha ricevuto comunicazione da Smat che il ripristino avverrà in giornata.