Coltiva marijuana a Gassino: arrestato dai carabinieri.

Coltiva marijuana a Gassino

La produzione di cannabis è diventata un business. La produzione fai-da-te di hashish e marijuana sta aumentando in modo esponenziale. I carabinieri del comando provinciale di Torino hanno individuato e sequestrato, negli ultimi anni, decine di serre clandestine, dotate anche di attrezzature sofisticate, come se la cannabis fosse ormai una pianta-ortaggio qualsiasi.

Recenti i precedenti sempre a Gassino e a Lauriano.

Il blitz a Gassino

Alle 23 del 30 settembre, a Gassino, i carabinieri di Castiglione Torinese hanno arrestato un 36enne italiano, con precedenti di polizia, per detenzione di sostanze stupefacenti fini di spaccio. La perquisizione a casa ha permesso di sequestrare: 16 piante di marijuana di varia altezza e complete di infiorescenze; 7 piante in essiccatura con infiorescenze; 8 grammi di “marijuana” contenuti vaso in vetro; 16 grammi di “marijuana” in foglie; un deumidificatore utilizzato per l’essiccatura delle piante; due grinder con evidenti tracce di sostanza stupefacente; un coltello con lama da 6 centimetri con tracce di stupefacente; un paio di forbici con evidenti tracce di sostanza stupefacente; un bilancino di precisione.

L’arresto a Coazze

Poche ore dopo, a Coazze i carabinieri, hanno arrestato in flagranza per detenzione e spaccio di droga un agricoltore italiano di 28 anni. Durante una perquisizione domiciliare sono state sequestrate 31 piante di marijuana con altezza variabile tra 70 cm e 2 mt circa, fiori di marijuana pari a 2,4 kg, un barattolo contenente infuso di marijuana, svariati semi della medesima sostanza, materiale per la coltivazione ed il confezionamento, due bilancini di precisione, nonché una carabina ad aria compressa, calibro 4,5, priva di matricola.

