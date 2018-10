Con la scusa di portarle la spesa, le rubano 500 euro. E’ accaduto ad un’anziana di Settimo Torinese che abita al Villaggio Fiat.

Con la scusa di portarle la spesa, le rubano 500 euro

E’ accaduto a Settimo Torinese. Con la scusa di accompagnarla a casa per portarle le borse della spesa la raggirano e le rubano 500 euro.

Il caso

Nei pressi del mercato di via Castiglione è stata avvicinata da una coppia di persone, che con fare gentile e garbato si è offerta di portarle le borse della spesa fino a casa. La donna ha accettato la cortesia offerta dai due sconosciuti che però, una volta arrivati in casa, senza alcuno scrupolo l’hanno derubata dei 500 euro che qualche giorno prima aveva prelevato. Una brutta disavventura, purtroppo terminata male. Il problema delle truffe, soprattutto ai danni delle persone anziane, resta dunque assolutamente in primo piano. Occorre sempre fare molta attenzione.

Metodi anti truffa

I consigli delle Forze dell’Ordine, da questo punto di vista, sono sempre quelli di non fidarsi ed eventualmente chiamare i Vigili o i Carabinieri di riferimento prima di aprire la porta a degli sconosciuti o di accettare degli aiuti da parte di estranei.

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook La Nuova Periferia

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale La Nuova Periferia: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!