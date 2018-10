Con l’auto finisce in salotto. Dunque tanta paura per una famiglia di San Mauro alle 6.30 di sabato scorso.

E’ avvenuto sabato 6 ottobre alle ore 6.30 il violento incidente che ha coinvolto un ragazzo trentenne alla guida della sua auto, un’utilitaria.

Il veicolo, una Peugeot 107 di colore nero, stava percorrendo via Casale, proveniendo da Torino in direzione Gassino. Improvvisamente la persona alla guida ha perso il controllo del mezzo. Un colpo di sonno o una grave distrazione potrebbero esser queste le cause alla base dell’incidente, improbabile invece l’intervento di altre entità nella dinamica del sinistro stradale avvenuto nella prima mattinata, a strada praticamente deserta, priva di traffico. Spetterà tuttavia alla Polizia municipale, intervenuta sul luogo dell’impatto, ricostruire la dinamica e accertare le cause. L’auto ha invaso la corsia opposta in contromano e, a quel punto fuori controllo, si è scontrata contro la recinzione in ferro di una casa situata in via Casale, al civico 107. L’impatto è stato così violento da sfondare il cancello e la recinzione e il veicolo ha persino avuto un secondo scontro contro il muro dell’edificio.

Nessun ferito

Il conducente, F. R., classe 1988 e residente a Gassino, è riuscito a uscire dall’abitacolo miracolosamente illeso e ad andarsene in autonomia dal luogo dell’incidente, mentre sia l’abitazione sia la vettura hanno subito danni visibilmente molto gravi.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di San Mauro. E’ stato necessario l’ausilio di una gru per riuscire a togliere la vettura, rimasta sospesa tra il guard-rail a margine della carreggiata e la recinzione dell’abitazione.