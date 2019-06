Un giovane al volante di una Fiat Multipla è entrato in retromarcia in via Mazzini a Crescentino e schiaccia un altro ragazzo contro una colonna all’altezza del Gran Bar. L’incidente è avvenuto intorno alle 20 di oggi, domenica 23 giugno.

Schiaccia un ragazzo

Il ferito

Il giovane ferito è stato medicato dalla Croce Rossa di Crescentino ed è stato poi trasportato con elisoccorso al Cto di Torino in codice rosso. L’uomo a bordo della Multipla è di Palazzolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Crescentino, Livorno Ferraris e altre due pattuglie. Quando è stato fermato dai Carabinieri l’uomo è andato in escandescenze ed è stato condotto in caserma per accertamenti.

L’etilometro

Via Mazzini è stata momentaneamente chiusa al traffico. Sul posto la Polizia per poter effettuare l’alcol test al guidatore della Multipla. Numerosi i curiosi che si sono recati in via Mazzini e la Polizia è quindi intervenuta per allontanarli. Al momento dell’investimento erano presenti un paio di testimoni che saranno sentiti dalle Forze dell’Ordine per ricostruire la precisa dinamica dell’accaduto. L’uomo alla guida dell’auto è stato fermato per stato di ebrezza.