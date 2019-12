Contro i furti, interviene il Comune e “mette in guardia” i cittadini. Il post è apparso sulla pagina social del Comune di Sciolze, fornendo alcuni consigli utili.

Contro i furti

Gli strumenti di prevenzione non sono mai abbastanza e così, il Comune di Sciolze fornisce attraverso i social, una mini guida per prevenire e mettere in guardia i cittadini dell’arco collinare. Recentemente, infatti, nuovi episodi di microcriminalità si sono verificati sul territorio e, a pagarne il prezzo, i cittadini: colpite abitazioni e auto parcheggiate nei pressi di locali.

Il parcheggio preso di mira

Sono già cinque i colpi segnalati e messi a segno nel parcheggio del rinomato ristorante di strada Bussolino, a Gassino. Ma i tentativi potrebbero essere molti di più. Una raffica di furti nelle vetture, lasciate incustodite nel parcheggio affianco al locale, nei giorni scorsi. Diverse le denunce sporte dalle vittime ai carabinieri della stazione di Castigilone, e adesso è “caccia” ai responsabili.

I malviventi, secondo i racconti dei proprietari delle auto, agiscono indisturbati seguendo un copione già provato nelle diverse occasioni. Approfittando del buio del parcheggio, mettono a segno il colpo, rovistando nelle macchine lasciate nell’area di sosta dai clienti del ristorante. Si accontentano di esigui bottini, pochi spicci e rari oggetti di valore, per poi darsi alla fuga.

Le indagini

I militari della stazione di Castiglione hanno aperto le indagini e sono al vaglio delle immagini di videosorveglianza della zona per identificare gli autori dei numerosi episodi di microcriminalità. E nell’area sono stati intensificati i controlli e i pattugliamenti per prevenire nuovi casi.

I consigli del Comune

Non postare sui social preventivamente partecipazioni a cene o partenze per vacanze facendo intendere che l’abitazione sarà disabitata; fate attenzione alle auto/individui/atteggiamenti sospetti a qualsiasi ora del giorno/notte. Al minimo dubbio è fondamentale segnalarlo subito ai Carabinieri e, se possibile, fornire indicazioni sulla marca/modello/ colore auto e targa.

Sono queste alcune delle indicazioni che compaiono nel post. Una pubblicazione che è stata apprezzata dai cittadini e dagli utenti della rete, sempre molto attenti nel segnalare su ogni mezzo di comunicazione le situazioni sospette.