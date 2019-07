Il centro di raccolta rifiuti trasformato in una discarica; verranno installate delle telecamere per cogliere sul fatto chi infrange le regole ed i divieti

Da centro raccolta a discarica

Da qualche tempo il Comune di Cinzano ha realizzato un centro di raccolta rifiuti a favore della popolazione residente, per permettere ai cittadini di poter portare materiale ingombrante, senza «costringerli» ad andare nei più lontani centri di raccolta del Bacino 16. Questo servizio è stato accolto di buon grado da parte della cittadinanza. Per un primo periodo il servizio ha funzionato bene. I cittadini interessati a smaltire ingombranti dovevano recarsi prima in Comune a richiedere la chiave. Nell’ultimo periodo però questo centro si è trasformato in una discarica a causa dell’irresponsabilità di alcuni cittadini.

Arrivano le telecamere

«Certamente non è possibile andare avanti così. Da parte nostra l’intenzione è quella di continuare ad utilizzare questo centro di raccolta a favore della popolazione – afferma il Sindaco Emilio Longo -, ma naturalmente tutto questo deve funzionare nel migliore dei modi. Proprio per questo vogliamo posizionare una telecamera per sorvegliare quest’area, con la speranza di poter “beccare” sul fatto le persone che nonostante i divieti continuano a smaltire in maniera non regolare i rifiuti, sperando quindi, di ottenere dei risultati concreti con questa iniziativa».

Servizio temporaneamente sospeso

A seguito di alcuni ritrovamenti nella stessa discarica l’amministrazione ha deciso di non concedere più la chiave. Una situazione temporanea, un intervallo di tempo durante il quale sarà anche possibile installare l’impianto di sorveglianza. «Purtroppo qualcuno ha smaltito anche lana di roccia e altro materiale “speciale”, che deve essere recuperato seguendo le apposite procedure -continua il sindaco -. Speriamo di poter contenere questo problema grazie alle telecamere».