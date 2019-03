Controlli dei carabinieri in due campi nomadi in provincia di Torino: un 55enne croato residente a Leini è stato denunciato per ricettazione.

Controlli dei carabinieri nei campi nomadi

I carabinieri della Stazione di Leini, in collaborazione con i colleghi di Rivara, Corio, Chialamberto e il supporto della Compagnia di Intervento operativo del 3^ Reggimento Lombardia e del personale tecnico del Comune di Druento, hanno controllato i campi nomadi di strada del Bottione a Druento e Strada Cebrosa sp3 a Leini.

Tre denunce a Druento

Sono state denunciate tre persone per irregolarità in merito alle realizzazioni edilizie, consistenti nella costruzione di manufatti in assenza di permesso di costruzione. E’ stato accertato che i proprietari avevano abusivamente posizionato otto costruzioni (suddivise in baracche e tettoie) sulla strada di proprietà comunale.

Una denuncia per ricettazione

Un Croato di 55 anni è stato denunciato per ricettazione perché è stato trovato in possesso di 1 orologio Rolex, rubato a Parma, 12 penne Mont Blanc, 1 penna in oro Cartier e 2 portafogli da uomo marca Mont Blanc.

LE FOTO DELLA MERCE TROVATA NEI CAMPI