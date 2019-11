Controlli sui pullman, 49 persone sanzionate a Torino durante l’operazione degli agenti del Reparto Operativo Speciale con il Nucleo Cinofilo e del V Comando Borgo Vittoria/Madonna di Campagna/Lucento/Vallette della Polizia Municipale Torino.

Controlli sui pullman

Nel pomeriggio di martedì 19 novembre 2019, gli Agenti del Reparto Operativo Speciale con il Nucleo Cinofilo e del V Comando Borgo Vittoria/Madonna di Campagna/Lucento/Vallette della Polizia Municipale Torino, unitamente agli Assistenti alla Clientela GTT, hanno controllato 580 passeggeri di autobus delle linee 11 e 77.

Le sanzioni

Sono stati 49 i verbali staccati per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio (di cui 12 pagati immediatamente brevi manu). Un passeggero è stato trovato in possesso di qualche grammo di marijuana è stato sanzionato per violazione all’art. 75 del DPR 309/90.

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook La Nuova Periferia

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale La Nuova Periferia: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!