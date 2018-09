Incidente mortale nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 settembre. Muore un 63enne di Rovasenda. L’auto, una Ferrari F355, è uscita di strada come raccontano i colleghi de La Nuova Provincia di Biella.

Coppia su una Ferrari si schianta

La disgrazia è avvenuta nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 settembre. Un’uscita di strada nei pressi di Buronzo ha avuto conseguenze fatali per Aldo Tomatis (classe 1955) di Rovasenda, residente a cascina Mapetta. Uno stimato agricoltore, conosciuto in paese. Il fratello Roberto Tomatis è assessore del Comune della Baraggia.

L’incidente

Pare che l’incidente sia avvenuto lungo la strada che collega Carisio a Buronzo. L’uomo e la moglie erano stati ad una cena al Crocicchio e stavano tornando a casa.

Ferita la donna

Sulla vettura c’era anche la moglie dell’uomo che ha riportato ferite non gravi. Sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che non ha coinvolto altre auto.

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA