Coronavirus: il caso sospetto ad Alessandria, di una ragazza di 24 anni, è stato smentito le analisi. Intanto a Roma confermati i primi due casi.

Coronavirus, un caso sospetto

Una ragazza di 24 anni è stata ricoverata in ospedale ad Alessandria per un caso sospetto di coronavirus. La giovane è rientrata in Italia proveniente da Shangai, che è una zona non ritenuta a rischio. Al suo arrivo presentava sintomi influenzali simili al virus. L’allerta è scattata nel pomeriggio di mercoledì 29 gennaio 2020 come spiegano i colleghi del GiornalediAlessandria,it ma è stata smentita dopo dall’Asl dopo gli esami del caso.

Due casi a Roma

Il coronavirus è arrivato in Italia, più precisamente a Roma dove due turisti cinesi sono stati sottoposti agli accertamenti risultati poi positivi. La coppia è atterrata a Milano con un volo proveniente da Wuhan lo scorso 23 gennaio e avevano fatto alcune tappe intermedie. Caso sospetto anche in Veneto.

Stop al traffico aereo

Intanto il Premier Giuseppe Conte ha annunciato la chiusura del traffico aereo da e per la Cina, Macao, Hong Kong e Taipei. Alle 10 è iniziato un Consiglio dei ministri sulle misure per affrontare il virus.