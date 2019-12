I lavoratori coinvolti nella Crisi Martor in presidio di fronte ai cancelli di Brandizzo anche oggi.

Crisi Martor, 117 lavoratori a rischio

Natale amaro per i 117 dipendenti della Martor di via Cena a Brandizzo che nel pomeriggio di giovedì scorso, hanno appreso che la proprietà ha presentato in tribunale a Ivrea la richiesta di concordato in continuità, ma con l’intenzione di cessare l’attività. Da alcuni anni Martor attraversa un’importante crisi industriale e finanziaria e attualmente i lavoratori sono in contratto di solidarietà. La conseguenza immediata è stato il congelamento dello stipendio (già falcidiato dalla solidarietà che incide in media per un 50% sull’importo) e della tredicesima.

Natale di presidio

Dopo lo sciopero indetto venerdì scorso e dopo la manifestazione dello scorso lunedì 23, i lavoratori hanno scelto di non abbandonare il presidio. Oggi, 25 dicembre, i lavoratori si sono dati nuovamente appuntamento davanti ai cancelli dell’azienda. Qui, inoltre, sono stati posizionati anche bagni chimici e un container utile a ripararsi dal freddo.

Un ordine del giorno in Consiglio comunale

Lunedì 30, in occasione del Consiglio comunale di Brandizzo, sarà presentato un documento a supporto delle azioni “per salvaguardare le 117 persone rimaste senza reddito e lavoro”. Lo ha annunciato il sindaco Paolo Bodoni che ha invitato tutta la cittadinanza a partecipare.

Alle 15.30 seguirà una adunanza aperta, dove i dipendenti della Martor, autorità nazionali e regionali, sindaci, amministratori pubblici, delegati sindacali, imprenditori, tutta la cittadinanza, saranno invitati a partecipare e a esporre proposte, percorsi, idee per salvare il futuro di queste persone e in pratica di tutta la nostra Comunità.

La vicenda Martor, come ha sottolineato il primo cittadino nel suo messaggio natalizio, ha colpito duramente Brandizzo.

È un Natale particolare, difficile, direi anche un pochino triste. La mia Comunità, che mi onoro di rappresentare, vive un momento difficile, è già da un po’ che Brandizzo soffre. La vicenda Martor ha colpito al cuore una Comunità già ferita.

Lo spirito natalizio, l’atmosfera che si respira in questi giorni deve però renderci ottimisti e spero che il Natale e il 2020 saranno di aiuto e di speranza per chi è in difficoltà.

