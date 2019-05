Croce Rossa alla ricerca di nuovi volontari

Croce Rossa

La Croce Rossa di Gassino cerca nuovi volontari. Il Comitato locale, che è guidato dal presidente Luciano Perin, ha infatti organizzato un corso per coinvolgere persone del territorio che abbiano voglia di rendersi utili nell’amvbito del volontariato di carattere sociale.

La presentazione

Il corso sarà ufficialmente presentato nel corso di una serata, che si svolgerà presso la sede di via Monte Cervino, a Gassino, giovedì 9 maggio alle ore 21. “Per partecipare alla serata – spiega il presidente gassinese Lucuano Perin – è possibile contattarci all’indirizzo mail gassinotorinese@cri.it, oppure cgiamare al numero 3346336415. La partecipazione di nuovi volontari alla vita della nostra associazione è fondamentale per l’importante compito che siamo chiamati a svolgere sul territorio, per aiutare chi ha bisogno”.

L’impegno della Croce Rossa

La Cri di Gassino copre ed ha competenza su tutto il territorio della collina. Da circa un anno il Comitato locale che fa capo alla sede di via Monte Cervino, ha anche aperto una nuova sede distacatta sul territorio di Sciolze, in modo da garantire una maggiore presenza relativamente alla fascia collinare della nostra zona, coprendo dunque un maggior numero di servizi. I volontari Cri sono sempre presenti durante l’anno, pronti ad intervenire per ogni evenienza che si presenti.