Crolla copertura del cimitero, diverse le tombe distrutte. A Settimo il maltempo si è abbattuto sul camposanto.

Il forte vento di ieri ha causato disastri anche al cimitero di via Milano. E’ infatti saltata la copertura di un fabbricato della sezione 72, letteralmente piombata nell’area 27. Un danno che ha riportato conseguenze anche ad alcune tombe, secondo le prime stime infatti potrebbero essere 5 le lapidi distrutte dal maltempo.

Nella mattinata di oggi, martedì 30 ottobre, gli operai sono dunque al lavoro per rimuovere la copertura distrutta e ripristinare la situazione. Solo allora si potrà quantificare effettivamente la stima dei danni.

Le segnalazioni pervenute nella serata di lunedì sono state effettivamente molte.

“Fortunatamente però – commenta il sindaco Fabrizio Puppo – non ci sono stati feriti. Abbiamo ricevuto segnalazioni per alcuni alberi nella zona dell’area mercatale di via Castiglione e all’Oasi della Speranza, una pianta sopra una vettura in via Modigliani e un lampione abbattuto dal vento in via Volturno. Il maltempo di ieri è stata una vera e propria tromba d’aria. Oggi gli operai sono al lavoro per ripristinare le diverse situazioni”.