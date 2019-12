Crolla il cornicione della chiesa di Cordova: nessun ferito. E’ successo nel pomeriggio di ieri, venerdì 20 dicembre, e fortunatamente non ci sono vittime.

Crolla il cornicione

Si è staccato una parte del frontone della chiesa di San Grato, a Cordova, frazione di Castiglione. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri. Il sindaco di Castiglione, Loris Lovera, non appena informato, si è recato sul posto per un sopralluogo, provvedendo a far transennare l’area per garantire la sicurezza.

Le cause

A causare il cedimento di una parte del frontone, ovvero della copertura all’ingresso della chiesa, forse, le abbondanti piogge di quest’ultimo periodo. Lo stesso sindaco Lovera ha poi effettuato un sopralluogo per accertarsi delle condizioni di sicurezza dell’area. Sul posto, nei prossimi giorni, saranno effettuate ulteriori verifiche per una stima dei danni e per procedere ai lavori di sistemazione della parte crollata.

Nessuna vittima

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Per la frazione castiglionese di Cordova è proprio un momento negativo: il 24 novembre, infatti, la borgata è rimasta parzialmente isolata a causa del crollo di un tratto della provinciale.

Altri casi sul territorio

Purtroppo, il cedimento del cornicione a Cordova, non rappresenta un caso isolato. Nei mesi scorsi, anche Settimo ha subito un analogo episodio alla chiesa San Pietro, e San Mauro, dove la caduta di tre pignatte ha causato il ferimento di una donna.

