Intorno alle 2 di oggi, venerdì 9 agosto, è crollato una parte di tetto della chiesa di San Pietro in Vincoli di Settimo Torinese. Il crollo ha riguardato la parte esterna dell’edificio infatti, all’interno non sono stati registrati danni.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e dichiarato inagibile lo stabile.

Il cartello

All’esterno della chiesa compare infatti un cartello in cui viene spiegata la situazione ai fedeli. “Quindi a causa del parziale crollo del tetto, la chiesa è stata dichiarata temporaneamente inagibile. – si legge – Pertanto, le celebrazioni delle messe feriali di venerdì e sabato sono spostate provvisoriamente in Santa Croce. Le altre celebrazioni invece saranno svolte presso la parrocchia di San Vincenzo De’ Paolo in via Milano 59”.

Atteso un sopralluogo

E’ atteso, a breve, sopralluogo tecnico, che valuterà lo stato dello stabile.

